Польша пригрозила заменить систему Starlink, которую оплачивает для ВСУ

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский выступил с жестким предупреждением, что страна может заменить систему Starlink, которую оплачивает для ВСУ, на аналогичную, после высказывания американского предпринимателя Илона Маска, сообщает РИА Новости .

В социальной сети X Сикорский отреагировал на слова американского бизнесмена о том, что отключение спутникового интернета может привести к краху фронта ВСУ, так как Starlink является костяком для обороны Украины. Польский министр считает, что эту систему можно заменить на другую.

Варшава, ежегодно выделяющая около 50 миллионов долларов на оплату услуг Starlink для украинских военных через Министерство цифровизации, готова рассмотреть альтернативных провайдеров. По словам польского министра, если компания SpaceX, владеющая системой Starlink, не оправдает доверия как поставщик услуг, будут предприняты шаги по поиску новых партнеров.

Такая реакция Польши последовала за высказыванием Маска о том, что его спутниковая система является основой коммуникационной инфраструктуры украинских вооруженных сил, а ее отключение могло бы иметь серьезные последствия для обороноспособности Украины.