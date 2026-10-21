USD
Доллар США
82,89
0.05 %
EUR
Евро
93,04
-0.20 %
CNY
Китайский Юань
12,37
-0.13 %
GBP
Фунт стерлингов
110,39
-0.22 %

Песков: СМИ из недружественных стран будут на пресс-конференции Путина

Политика

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что представители СМИ из недружественных государств смогут принять участие в большой пресс-конференции Владимира Путина, сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос, будут ли приглашены такие журналисты, Песков сказал: «Примут участие. Да, пригласим».

При этом он отметил, что так делают всегда.

Ранее СМИ сообщили, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует обсудить в России предложения по урегулированию украинского конфликта.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.