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Песков: СМИ из недружественных стран будут на пресс-конференции Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что представители СМИ из недружественных государств смогут принять участие в большой пресс-конференции Владимира Путина, сообщает ТАСС .

Отвечая на вопрос, будут ли приглашены такие журналисты, Песков сказал: «Примут участие. Да, пригласим».

При этом он отметил, что так делают всегда.

Ранее СМИ сообщили, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф планирует обсудить в России предложения по урегулированию украинского конфликта.

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