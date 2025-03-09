Маск: передовая линия ВСУ держится только на Starlink

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что если он примет решение отключить Украине свою спутниковую систему Starlink, вся передовая линия украинской армии рухнет в тот же миг, так как держится исключительно на ней, пишет RG со ссылкой на соцсети Х.

Маск с уверенностью заявил, что его система Starlink — костяк Вооруженных сил Украины.

«Вся их передовая линия рухнет, если я ее отключу», — заявил Маск, но не стал уточнять, планирует ли отключать спутниковую систему или нет.

Американский предприниматель вслед за президентом США Дональдом Трампом еще раз призвал Киев к скорейшему завершению конфликта. Он также напомнил, что Украина находится в тупиковой ситуации.

Ранее Маск придумал лайфхак, как максимально быстро завершить украинский кризис. Он считает, что достаточно ввести санкции против крупных олигархов Украины.