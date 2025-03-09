Маск придумал лайфхак для быстрого завершения украинского конфликта

Основатель компании SpaceX, предприниматель Илон Маск заявил, что знает лайфхак, как быстро завершить украинский конфликт. Он считает, что достаточно наложить санкции в отношении 10 олигархов Украины, сообщает РИА Новости со ссылкой на его пост в соцсети Х.

«Наложите санкции на 10 крупнейших украинских олигархов, особенно на тех, у кого есть особняки в Монако, и это немедленно прекратится. Вот ключ к разгадке», — высказал свое предположение Маск.

Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп еще 28 февраля во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что вооруженный конфликт нужно завершить как можно скорее, чтобы сохранить жизни людям и перестать вкладывать в кризис огромные средства. Зеленский же высказал противоположное мнение, и из-за этого произошел конфликт в Белом доме.

Теперь же Зеленский отчаянно пытается помириться с Трампом, который отказался подписывать соглашение по редкоземельным металлам. Эксперты также рассказали, почему американский лидер стремится установить мир между Украиной и Россией.