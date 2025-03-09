WP: Зеленский изо всех сил пытается наладить отношения с США

Владимир Зеленский изо всех сил пытается наладить отношения с США после скандальных переговоров с американским президентом Дональдом Трампом, сообщает RT со ссылкой на The Washington Post.

«Пока Трамп меняет позицию по Украине, Зеленский спешит наладить связи», — говорится в сообщении.

Как пишет издание, окружение Зеленского начало переговоры с его внутренними политическими соперниками, что может подорвать его позиции.

Во время встречи с Трампом Зеленский заявил, что против прекращения огня в конфликте с Россией, так как считает, что это не даст результата и Москва нарушит договоренность. После этого Трамп накричал на Зеленского и заявил, что у Украины заканчиваются солдаты, а сам он хочет остановить конфликт, чтобы спасти жизни людей и не тратить миллионы долларов на украинский кризис.

В итоге Трамп и Зеленский поссорились. Трамп назвал украинского коллегу stupid president, что в переводе на русский язык звучит как «тупой президент». Позднее Зеленский покинул Белый дом раньше предполагаемого времени.