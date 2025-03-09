В США рассказали, почему Трамп хочет завершить украинский конфликт

Полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что американскому президенту Дональду Трампу нужны хорошие отношения с Россией, поэтому он будет стремиться заключить выгодную для Москвы мирную сделку, сообщает РИА Новости .

«Трамп сфокусирован на завершении конфликта. Но он также смотрит и в будущее, ему важно установить хорошие отношения между двумя сверхдержавами: Россией и США», — отметил он.

По его словам, Вашингтон подает сигналы Киеву, что без поддержки США Украина обречена на поражение.

Ранее во время встречи с Трампом Владимир Зеленский заявил, что против прекращения огня в конфликте с Россией, так как считает, что это не даст результата и Москва нарушит договоренность. После этого Трамп накричал на Зеленского и заявил, что у Украины заканчиваются солдаты, а сам он хочет остановить конфликт, чтобы спасти жизни людей и не тратить миллионы долларов на украинский кризис.

В итоге Трамп и Зеленский поссорились. Трамп назвал украинского коллегу stupid president, что в переводе на русский язык звучит как «тупой президент». Позднее Зеленский покинул Белый дом раньше предполагаемого времени.