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Анна Седокова показала новую фотосессию в нижнем белье и шляпе-облаке

Общество

Певица Анна Седокова порадовала поклонников эффектными черно-белыми снимками. На кадрах она предстала в полуобнаженном образе, сообщает Super.ru.

Седокова позировала на полу студии в нижнем белье и шляпе-облаке.

Подписчики осыпали артистку комплиментами. В комментариях писали: «Восхитительно!», «Просто глаз не оторвать!», «Невероятная!», «Тебе так очень круто!», «Самый красивый человек!».

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