Новый устный экзамен по истории для 9-х классов проходит апробацию в регионах РФ
В нескольких субъектах России проходит апробация устного экзамена по истории для девятиклассников, который планируют ввести в 2028 году, сообщает ТАСС со ссылкой на Рособрнадзор.
«Апробация устного экзамена по истории в 9-х классах, который введут в 2028 году, проходит в октябре — ноябре в ряде субъектах Российской Федерации», — отмечается в сообщении.
Федеральный институт педагогических измерений прорабатывает подходы к введению экзамена: тестируются различные модели заданий и организационные схемы проведения.
Ранее в Минпросвещения перечислили цели введения устного экзамена по истории.
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