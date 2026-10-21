Новый устный экзамен по истории для 9-х классов проходит апробацию в регионах РФ Общество сегодня в 03:05

В нескольких субъектах России проходит апробация устного экзамена по истории для девятиклассников, который планируют ввести в 2028 году, сообщает ТАСС со ссылкой на Рособрнадзор.

«Апробация устного экзамена по истории в 9-х классах, который введут в 2028 году, проходит в октябре — ноябре в ряде субъектах Российской Федерации», — отмечается в сообщении. Федеральный институт педагогических измерений прорабатывает подходы к введению экзамена: тестируются различные модели заданий и организационные схемы проведения. Ранее в Минпросвещения перечислили цели введения устного экзамена по истории. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.