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Новый устный экзамен по истории для 9-х классов проходит апробацию в регионах РФ

Общество

В нескольких субъектах России проходит апробация устного экзамена по истории для девятиклассников, который планируют ввести в 2028 году, сообщает ТАСС со ссылкой на Рособрнадзор.

«Апробация устного экзамена по истории в 9-х классах, который введут в 2028 году, проходит в октябре — ноябре в ряде субъектах Российской Федерации», — отмечается в сообщении.

Федеральный институт педагогических измерений прорабатывает подходы к введению экзамена: тестируются различные модели заданий и организационные схемы проведения.

Ранее в Минпросвещения перечислили цели введения устного экзамена по истории.

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