Аэропорт Внуково начал обслуживать рейсы по согласованию

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Московский аэропорт Внуково ночью 21 октября начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает пресс-служба Росавиации.

Это связано с установлением временных ограничений в воздушном пространстве в районе авиагавани.

Данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Из-за этого возможны корректировки в графике рейсов.

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