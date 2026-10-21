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Аэропорт Внуково начал обслуживать рейсы по согласованию

Транспорт

Московский аэропорт Внуково ночью 21 октября начал принимать и отправлять рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает пресс-служба Росавиации.

Это связано с установлением временных ограничений в воздушном пространстве в районе авиагавани.

Данные меры приняты для обеспечения безопасности полетов.

Из-за этого возможны корректировки в графике рейсов.

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