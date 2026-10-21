Минпросвещения установило порядок выставления оценок за поведение

Минпросвещения России определило, как в этом учебном году будут оценивать поведение школьников. Классный руководитель должен выставлять отметки по итогам четверти и года, учитывая при этом замечания других педагогов, сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо ведомства.

В текущем учебном году проходит апробация системы оценивания поведения для учеников 2–8-х классов. В каждом регионе России для участия в ней выбрано не менее 10 общеобразовательных организаций.

Согласно документу, оценку за поведение ставит классный руководитель по итогам четверти или триместра, а также за год. При выставлении он принимает во внимание комментарии других учителей и дополнительные сведения от учителей-дефектологов, логопедов, психологов, социальных педагогов, советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями, а также от администрации школы.

Документ вводит три оценки за поведение: «образцовое поведение», «допустимое поведение» и «недопустимое поведение».

Модель оценки поведения учащихся включает четыре основных критерия: дисциплинированность, соблюдение норм межличностного общения со сверстниками и взрослыми, а также правомерное поведение.

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