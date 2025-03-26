Хинштейн принес соболезнования в связи с гибелью военкора Прокофьевой

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн прокомментировал гибель под Белгородом военного корреспондента Первого канала Анны Прокофьевой, выразив соболезнования ее семье. Он отметил, что журналист в современных реалиях — это «тоже солдат».

Хинштейн в Telegram-канале заявил, что военкоры находятся на передовой, чтобы рассказывать людям всю правду. Однако, к несчастью, без потерь не обходится.

Он выразил соболезнования родным и близким Прокофьевой. Хинштейн выразил надежду на то, что журналисты и дальше продолжат открывать миру правду о происходящем, несмотря на происки противника.

Врио губернатора Курской области также рассказал о состоянии раненого оператора Дмитрия Волкова. Пострадавшего с серьезными травмами сначала доставили в Обоянскую ЦРБ, подключили к аппарату ИВЛ, а затем экстренно перевезли в Курскую областную больницу. Он находится в тяжелом состоянии. В случае необходимости его могут перевезти в Москву.

Анна Прокофьева погибла 26 марта 2025 года в Белгородской области. Ее съемочная группа подорвалась на украинской мине. Военкору было 35 лет. Кроме того, тяжелые ранения получил оператор Дмитрий Волков.

СК возбудил дело по факту гибели Прокофьевой.