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Hill: Киев мог преувеличить потери с целью получить больше помощи от Запада

Власти Украины могли предоставить неверную информацию о потерях с целью получить больше помощи от Запада, сообщает RT со ссылкой на The Hill.

«Украина могла преувеличить потери, отчаянно ожидая помощи от Запада, который колеблется с поставками как вопросом политики», — говорится в сообщении.

ВСУ за первую неделю 2025 года потеряли почти 13 тыс. военнослужащих и 46 танков

Ранее американский президент Джо Байден объявил об отправке Украине около 2,5 млрд долларов. Соответствующее заявление выложено на официальном сайте Белого дома. 2,5 млрд долларов Украина получит в качестве помощи для сферы безопасности.