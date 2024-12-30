Украина получит от США еще 2,5 млрд долларов

сегодня в 15:07

Американский президент Джо Байден объявил об отправке Украине около 2,5 млрд долларов. Соответствующее заявление выложено на официальном сайте Белого дома, сообщает РИА Новости .

2,5 млрд долларов Украина получит в качестве помощи для сферы безопасности. Из них 1,22 млрд будут направлены по линии Инициативы содействия безопасности Украины (USAI).

Издание The Washington Post 27 декабря писало, что избранный президент США Дональд Трамп намекнул странам ЕС о снижении объемов помощи Украине. При этом политик уже давит на государства Евросоюза и требует нарастить помощь Киеву.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что ЕС потратил на помощь Украине 130 млрд евро.