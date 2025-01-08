ВСУ потеряли почти 13 тыс. военнослужащих и 46 танков за первую неделю года

ВСУ за первую неделю 2025 года потеряли почти 13 тыс. военнослужащих и 46 танков, сообщает РИА Новости .

В зоне СВО с 1 по 7 января Украина потеряла до 9,7 тыс. человек. Отмечается, что порядка 2975 украинских военных были убиты в боях в Курской области.

За неделю армия России уничтожила 17 танков, в том числе пять Leopard немецкого производства. За этот же период были уничтожены 29 танков в курском приграничье.

Российские бойцы продолжают операцию по уничтожению украинских формирований в Курской области. За последние сутки противник потерял 10 танков и более 325 бойцов. В частности, были выведены из строя 10 единиц танковой техники, БМП, БТР и 11 других бронемашин.