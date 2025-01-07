Потери ВСУ за сутки под Курском превысили 325 военнослужащих и 10 танков

Российские бойцы продолжают операцию по уничтожению украинских формирований в Курской области. За последние сутки противник потерял 10 танков и более 325 бойцов, сообщает пресс-служба Минобороны России.

В боях с подразделениями группировки «Север» серьезный урон понесли несколько бригад украинских войск — тяжелая механизированная, три механизированных, две десантно-штурмовых, морская пехота и два соединения территориальной обороны. Столкновения произошли возле Казачьей Локни, Кубаткина, Лебедевки, Никольского, Суджи и Черкасского Поречного.

В результате наступательной операции противник лишился значительного количества живой силы и техники. В частности, были выведены из строя 10 единиц танковой техники, БМП, БТР и 11 других бронемашин. Также уничтожению подверглись 8 автомобилей различного назначения и 6 артиллерийских систем, включая минометы. Общие потери личного состава превысили 325 человек.

В ходе военной кампании на Курском направлении вражеские силы понесли существенные потери: около 50 тысяч личного состава, несколько сотен единиц бронетехники, включая 293 танковые машины, 217 БМП и 159 БТР. Российские военные провели серию результативных ударов с применением артиллерийских систем и авиационных средств по скоплениям техники и живой силы неприятеля.

Ранее сообщалось, что украинские военные начали массово сдаваться в плен Вооруженным силам России под Курском. Представители киевского режима предпочитают сохранить жизнь после провального наступления в российском регионе.