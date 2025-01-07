ТАСС: в Курской области сдалось много военных ВСУ

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Военные ВСУ сдаются в плен после провального наступления

Военные ВСУ массово сдаются в плен после провального наступления, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны России.

«Пленных взяли большое количество», — заявил собеседник информагентства.

Ранее ВСУ пытались атаковать российские позиции у населенного пункта Большое Солдатское. В ходе боев украинские войска потеряли до 485 человек личного состава и бронетехнику.

Как отметили пленные ВСУ, командование ставило солдатам задачу оккупировать Большое Солдатское, но им это не удалось.