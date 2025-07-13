Бесплатные ноготочки: банда школьниц разводит салоны красоты в Краснодаре

Банда школьниц разводит салоны красоты в Краснодаре. Подростки придумали схему, по которой бесплатно пользуются бьюти-услугами, сообщает SHOT .

Две юные подруги создали поддельные чеки об оплате через систему быстрых платежей, вероятно, с помощью нейросетей. Школьницы посещали салон красоты, когда наблюдались проблемы со связью. В одном салоне сделали педикюр, укладку, окрашивание и приобрели солнцезащитные очки, в другом — коррекцию бровей и ресниц, в третьем — ботокс для волос.

Общая сумма ущерба превысила 50 тыс. рублей. На кассе школьницы настаивали на оплате по qr-коду, а затем показывали липовые чеки. Из-за сбоев со связью сотрудницы салонов красоты не могли проверить переводы средств. Обман вскрывался позднее.

Два краснодарских салона красоты обратились к родителям подростков, которые возместили ущерб. Остальные администраторы обратились с заявлением в правоохранительные органы.