сегодня в 08:57

Губернатор Малков: два человека пострадали при атаке БПЛА на Рязанскую область

В результате террористической атаки противника беспилотниками повреждены фасады двух многоэтажных домов, один из них еще не заселен. Погибших нет, двум пострадавшим оказана амбулаторная помощь, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.

Ранее дрон ВСУ врезался в многоэтажный жилой дом в Рязани. Повреждены минимум четыре квартиры.

По словам губернатора, обломки сбитых БПЛА еще упали на территорию одного из промышленных предприятий области.

Малков добавил, что в регионе все оперативные службы работают слаженно, оценивается материальный ущерб от атаки дронов.

Пресс-служба Минобороны России сообщала, что за ночь над страной сбили 106 дронов ВСУ. Из них 22 аппарата — над Рязанской областью.

