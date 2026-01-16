SHOT: украинский беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом в Рязани
Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажный жилой дом в Рязани, сообщает SHOT.
Как рассказали очевидцы, всего было слышно более 15 взрывов.
Информации о пострадавших не поступало.
«Один из беспилотников ВСУ врезался в верхние этажи жилой многоэтажки на юго-западе города», — говорится в сообщении.
Отмечается, что повреждения получили минимум четыре квартиры. Кроме того, посекло автомобили.
Ранее крещенские купания не будут проводиться в четырех российских регионах. Причина — возможная атака украинских БПЛА.
