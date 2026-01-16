сегодня в 04:44

SHOT: украинский беспилотник врезался в многоэтажный жилой дом в Рязани

Беспилотник ВСУ врезался в многоэтажный жилой дом в Рязани, сообщает SHOT .

Как рассказали очевидцы, всего было слышно более 15 взрывов.

Информации о пострадавших не поступало.

«Один из беспилотников ВСУ врезался в верхние этажи жилой многоэтажки на юго-западе города», — говорится в сообщении.

Отмечается, что повреждения получили минимум четыре квартиры. Кроме того, посекло автомобили.

Ранее крещенские купания не будут проводиться в четырех российских регионах. Причина — возможная атака украинских БПЛА.

