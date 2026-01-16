106 украинских беспилотников уничтожили этой ночью над РФ
Минувшей ночью над 10 регионами России были сбиты 106 дронов противника самолетного типа, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.
БПЛА перехватили дежурными средствами ПВО.
44 беспилотника ликвидировали над Белгородской областью, 22 — над Рязанской областью, по 11 — над Ростовской и Воронежской областями, семь — над Курской областью, по четыре — над Тульской и Волгоградской областями, по одному — над Крымом, Орловской и Липецкой областями.
Ранее дрон ВСУ врезался в многоэтажный жилой дом в Рязани. Повреждены минимум четыре квартиры.
