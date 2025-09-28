Гладков: Белгород подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ

сегодня в 21:00

Украинские военнослужащие в воскресенье вечером нанесли повторный ракетный удар по Белгороду, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Информация о пострадавших и повреждениях уточняются», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что на месте прилетом работают городские экстренные службы.

Ранее Вячеслав Гладков сообщал, что ВСУ совершили ракетный обстрел Белгорода. В результате атаки противника пострадали 2 мирных жителя. Также в городе наблюдаются значительные перебои с подачей электроэнергии из-за повреждения энергетической инфраструктуры.

Как пишет SHOT, ВСУ ведут обстрел Белгорода из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

