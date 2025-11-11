Фото денег и человек из Bellingcat*: детали провальной операции по угону МиГ-31

Сотрудники ФСБ РФ предотвратили попытку Главного управления разведки Украины и британских кураторов завербовать российских летчиков на перегон МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» на борту. Штурману предлагали убить командира за 3 млн долларов и иностранное гражданство, сообщает Baza .

Противник предлагал пилотам ВКС РФ взятку в размере 3 млн долларов. За эту сумму им нужно было перегнать МиГ-31 за границу. Затем украинцы собирались направить истребитель к самой большой в юго-восточной Европе авиабазе НАТО, расположенной в румынской Констанце.

Там средства ПВО Альянса должны были сбить МиГ-31. Но ФСБ сорвала планы ГУР МО Украины и его британских кураторов.

История тянется с 2024 года. Сперва на командира МиГ-31 вышел некий Сергей Л., который заявил, что работает на британский проект Bellingcat*. Он спрашивал о тематике полетов и деталях несения службы.

Пилот отказал в сотрудничестве. Тогда ГУР попыталось «обработать» штурмана. На связь с ним вышел некий Александр. Он предложил 3 млн долларов и заграничное гражданство за угон самолета. Затем отправил видео с пачками денег.

После этого к диалогу подключился сотрудник ГУР МО Украины. Он сказал, что операцию ведут «высшее руководство Украины, европейские партнеры и британская СИС».

При переписке украинский куратор отправил пилоту фото Максима Кузьминова, угнавшего в 2023 году российский вертолет Ми-8 и убившего сослуживцев. Там он пил самогон. Тем самым противник пытался показать пример «успешного побега». В феврале 2024 года Кузьминова обнаружили мертвым в Испании.

Потом штурману предложили обработать ядом кислородную маску командира, чтобы убить его. Затем нужно было направить самолет с «Кинжалом» к Одессе, оттуда он выдвинулся бы к авиабазе НАТО в румынской Констанце.

Планировалось, что там МиГ-31 собьют средства ПВО НАТО. Таким образом и будет проведена провокация.

Операцию должны были провести 4 ноября. В тот день Минобороны Румынии и вправду поднимало истребители НАТО из-за тревоги на границе.

*Bellingcat признан в России иностранным агентом, нежелательной организацией.

