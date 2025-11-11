сегодня в 08:11

ФСБ помешала ГУР Украины угнать МиГ-31 с гиперзвуковым «Кинжалом» для провокации

Сотрудники ФСБ РФ сорвали операцию украинской военной разведки по угону истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Противник хотел устроить провокацию против самой крупной авиационной базы НАТО, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Операцию готовили сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины совместно с кураторами из Великобритании. Противник пытался угнать за рубеж сверхзвуковой высотный истребитель МиГ-31 ВКС РФ. Он переносит гиперзвуковые «Кинжалы».

Сотрудники ГУР МО предлагали российским летчикам взятку в размере 3 млн долларов. По планам, после перегона самолета спецслужба собиралась отправить его вместе с ракетой «Кинжал» в зону расположения самой большой в юго-восточной Европе авиационной базы НАТО в румынской Констанце.

Затем, согласно планам, средства ПВО должны были сбить истребитель МиГ-31. Однако ФСБ удалось сорвать планы ГУР МО Украины и его британских кураторов.

