Fighterbomber: воюющим в Курской области стали платить наравне с участниками СВО

Участников контртеррористической операции (КТО) в Курской уравняли в зарплатах с участникам СВО, утверждает Fighterbomber . По данным военного блогера, бойцам, воюющим под Курском, начали приходить первые повышенные выплаты.

Автор канала заявил, что бойцы с курского направления стали получать «нормальные и понятные» заработные платы.

«Сегодня пошли первые выплаты участникам КТО. <…> Причем платят, как (президент России Путин — ред.) Владимир Владимирович указал в своем обещании — такие же суммы, как и участникам СВО. То есть участников КТО как минимум по выплатам приравняли к участникам СВО», — пишет канал с аудиторией более 540 000 подписчиков.

Ранее в Госдуме заявляли, что быстро решат вопрос с выплатами для военных, участвующих в боях в Курской области. Президент Путин на своей ежегодной пресс-конференции заявлял, что участникам курской КТО необходимо платить так же, как и бойцам спецоперации.