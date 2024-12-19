Госдума России быстро решит вопрос с выплатами солдатам ВС РФ в Курской области

Депутаты Государственной думы за короткий срок внесут изменения в законы и решат ситуацию с выплатами средств солдатам в Курской области. Об этом заявил первый заместитель главы «Единой России» Дмитрий Вяткин, сообщает РИА Новости .

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции 19 декабря говорил, что солдаты ВС РФ в Курской области получают выплаты в качестве участников террористической операции, а не СВО. Глава государства заявил, что эту ситуацию необходимо поменять.

«Итоги года с Владимиром Путиным» прошли 19 декабря. В эфире были объединены прямая линия и большая пресс-конференция.

Ранее Путин сказал, что редко смотрит телевизор и в интернете почти не бывает.