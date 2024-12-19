«Будет исправлено»: Путин о выплатах бойцам в Курской области

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что бойцы, которые защищают страну в Курской области, должны получать те же льготы и выплаты, что и другие участники СВО.

«Те бойцы, которые воевали на других участках фронта, переместились в Курскую область. Они должны все получать», — заявил глава государства на пресс-конференции «Итоги года с Владимиром Путиным».

Он отметил, что, возможно, есть категория бойцов, которая вообще не принимала участия в боевых действиях на линии столкновения. Он были сразу перемещены в Курскую область, поэтому не попали в разряд участников СВО.

«Это будет исправлено, все получат, что им причитается», — добавил Путин.

19 декабря проходит программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Она объединяет форматы прямой линии и большой пресс-конференции — президент отвечает на вопросы и журналистов, и россиян.