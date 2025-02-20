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The Daily Telegraph: Европа разместит военных в Днепропетровске и Полтаве

Европа планирует разместить на Украине не более 30 тыс. военных в Днепропетровске, Полтаве, Кривом Роге, сообщает газета «Известия» со ссылкой на The Daily Telegraph.

По данным издания, страны Европы на неформальной встрече в Париже 19 февраля договорились о формате присутствия военных на Украине

«Согласно плану, разработанному Великобританией и Францией, военных должны разместить в крупнейших городах Украины, таких как Полтава, Днепропетровск и Кривой Рог», — указано в публикации.

При этом отмечается, что план должны согласовать при личной встрече с президентом США Дональдом Трампом с учетом отрицательной позиции по данному вопросу Германии, Испании и Италии.

Ранее сообщалось о намерении Великобритании отправить свои истребители на патрулирование воздушного пространства Украины с аэродромов Польши.