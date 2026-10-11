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Пьяный водитель врезался в памятник воинской славы в Санкт-Петербурге

В Красном Селе в Санкт-Петербурге автомобилист влетел в памятник воинской славы. Он был в нетрезвом состоянии, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сигнал о ДТП у дома № 103 по проспекту Ленина поступил в полицию около 3:00 11 октября. По предварительным данным, автомобиль Volkswagen Passat наехал на бордюрный камень памятника воинской славы. Затем он врезался в лестницу монумента.

Сотрудники Госавтоинспекции задержали 31-летнего водителя. Выяснилось, что он был пьян.

В отношении автомобилиста составили протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ. Ему грозит административный арест до 30 суток.

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