Times: Британия может направить на Украину истребители
Британские истребители могут патрулировать небо Украины
Британские истребители Typhoon могут патрулировать небо Украины после окончания конфликта с Россией, пишет RT со ссылкой на газету The Times.
Издание утверждает, что располагаться военные самолеты королевства будут в Польше.
За образец работы экипажей возьмут уже опробованную модель патрулирования в Прибалтике, сказано в статье.
Великобритания вошла в число стран ранее заявивших о намерении участвовать в миротворческой миссии на Украине.