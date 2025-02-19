Times: Британия может направить на Украину истребители

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Британские истребители Typhoon могут патрулировать небо Украины после окончания конфликта с Россией, пишет RT со ссылкой на газету The Times.

Издание утверждает, что располагаться военные самолеты королевства будут в Польше.

За образец работы экипажей возьмут уже опробованную модель патрулирования в Прибалтике, сказано в статье.

Великобритания вошла в число стран ранее заявивших о намерении участвовать в миротворческой миссии на Украине.