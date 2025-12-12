«Это кто?»: на Урале вдова бойца СВО вскрыла гроб мужа и ужаснулась

Четыре месяца назад жительница Арамиля в Свердловской области Юлия осталась без мужа Ивана, который погиб в зоне СВО. Она уверена, что ей передали не все останки супруга. Перед похоронами семья вскрыла цинковый гроб и провела ДНК-экспертизу, издание Е1.RU .

Еще вдове передали военный билет и жетон мужа, а также иконы, которых у него не было. Из-за множества разногласий женщина потребовала вскрыть гроб и провести ДНК-экспертизу. При этом ее пришлось оплатить из личных средств, сумма составила более 100 тыс. рублей. До этого погибших бойцов опознавали лишь визуально.

«Во время вскрытия гроба я осмотрела тело полностью. Оно было черное, даже без остатков кожи. Я человека знаю столько лет, но даже я его визуально не опознала», — рассказала Юлия.

Для проведения генетической экспертизы у отца погибшего бойца был взят образец. Когда результаты были получены, жена Ивана испытала глубокое потрясение: тест оказался отрицательным. В течение 1,5 месяцев она не могла прийти к нему на могилу, так как была уверена, что в гробу лежит не ее муж. Для подтверждения результата был проведен повторный тест с участием матери погибшего — все данные совпали. При этом мать утверждает, что «папа — точно отец Ивана, на 200%».

Юлия получила результаты экспертизы, подтверждающие, что материал совпадает с двумя частями тела Ивана. Однако в гробу ей доставили только одну из них.

«У них есть еще одни останки, а у меня их нет. Где они? Почему они не пришли, чтобы я могла целиком похоронить человека? Мне привезли только верхнюю часть. То есть еще одна часть моего мужа где-то мотается по России? Либо у кого-то захоронена?» — возмутилась вдова.

Ранее сообщалось, что четверых мужчин задержали в Тюмени по подозрению в мошенничестве в особом размере. Они наживались на тех, кто подписал контракт с Минобороны РФ и отправился служить в зону СВО. Позднее по данному делу был задержан известный боец ММА.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.