сегодня в 12:35

Четырех мошенников задержали за обман на 6 млн рублей добровольцев СВО

Нажиться на тех, кто хотел подписать договор с Минобороны РФ, хотели четверо до этого судимых мужчин. Их задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

С марта по август злоумышленники искали россиян, которые готовы отправиться служить в зону СВО. Их обещали за деньги направить служить в штабные и тыловые подразделения.

После подписания потерпевшими контракта с Минобороны, мошенники обманным путем завладевали их банковскими картами. Затем присваивали себе банковские выплаты.

Средства отправлялись на подконтрольные участникам группы счета и распределялись между ними.

Общая сумма украденных средств составила около шести млн рублей. Обманутые граждане отправлялись служить на линию боевого соприкосновения.

Следователи возбудили четыре уголовных дела по статье 159 УК РФ («Мошенничество»).

