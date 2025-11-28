Бойца ММА задержали силовики по делу отправлявшей на СВО ОПГ в Тюмени

В рамках расследования уголовного дела ОПГ из Тюмени, члены которой отправляли россиян в зону СВО, задержали еще двоих людей. Один из них — профессиональный боец ММА, который сражался на масштабных турнирах, рассказал Ura.ru источник, близкий к правоохранительным органам.

Группа злоумышленников, предположительно, отправляла россиян в зону СВО. Средства, которые им платили, возможные преступники незаконно присваивали себе.

Ранее сообщалось, что четверых мужчин задержали по подозрению в мошенничестве в особом размере. Они наживались на тех, кто подписал контракт с Минобороны РФ и отправился служить в зону СВО.

Аферисты обещали, что за денежное вознаграждение отправят жертв служить в штабные и тыловые подразделения. После подписания договора с министерством оборонs мошенники забирали у клиентов банковские карты. После этого завладевали положенными им выплатами.

