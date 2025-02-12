Гладков сообщил о ранении еще двух мирных жителей во время атаки ВСУ

Представители киевского режима продолжают атаковать российскую Белгородскую область, из-за чего еще два мирных жителя с ранениями различной степени тяжести попали в больницу. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дрона ударили по грузовику в селе Колыхалино Валуйского округа. В итоге мирный мужчина получил тяжелые травмы, его увезли в больницу. Врачи делают все возможное, чтобы спасти его жизнь и здоровье.

«В селе Березовка Борисовского района беспилотник атаковал движущийся автомобиль. Мужчину с баротравмой и осколочным ранением руки попутным транспортом доставили в Борисовскую ЦРБ. После оказания медицинской помощи его переведут в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Машина получила повреждения», — рассказал Гладков.

На этом противник не остановится и продолжил атаковать российский регион, задействовав FPV-дроны. Из-за очередного удара одна из квартир в жилом доме в Грайвороне загорелась. Сам многоквартирный дом получил повреждения фасада, местами повылетали окна.

В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа ударом беспилотника пробило крышу частного дома, посекло фасад, выбило окна и частично повредило забор и припаркованный во дворе автомобиль. В селе Новое Волоконовского района ударом дрона повредили частный автомобиль. На перечисленных местах атак противника работают оперативные службы.

Ранее Гладков сообщал, что из-за атак ВСУ два человека получили травмы, а женщина — погибла. Мирная жительница была в автомобиле, когда дрон совершил удар по ее транспорту.