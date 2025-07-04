В Подмосковье демонтировали более 1,3 тыс нестационарных торговых объектов

В Подмосковье продолжается работа по сносу незаконных торговых палаток — демонтаж ведется в тех локациях, где деятельность осуществлялась с нарушениями. С января по июль этого года по всей области демонтировано свыше 1,3 тысяч нестационарных торговых объектов (НТО), из них 884 располагались на муниципальной земле и 428 на частной. На сегодняшний день по производству данного вида работ лидирует Одинцово — снесено 76 палаток, Красногорск — 69, Люберцы — 62, Ленинский округ и Павловский Посад — по 60. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В ведомстве отметили, что принятые меры направлены на обеспечение безопасности жителей региона ­– в первую очередь, демонтируются те ларьки, где отмечались случаи нарушения санитарных норм, работы продавцов без официального трудоустройства и нарушения миграционного законодательства.

На территории Подмосковья работают свыше 56 тысяч стационарных магазинов, 8,2 тыс. заведений общественного питания и около 21 тысячи предприятий бытового обслуживания. Их количество на численность населения в 2 раза превышает минимальный установленный норматив, а наличие или отсутствие НТО не влияет на обеспеченность и доступность товаров и услуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.