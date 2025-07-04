В Дмитровском округе очистят 10 водоемов в 2025 году

В Дмитровском округе в рамках муниципальной программы «Экология и окружающая среда» активно ведутся работы по очистке водоемов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Михаил Шувалов, временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа, проверил, как специалисты приводят в порядок пруд в деревне Настасьино. Площадь зеркала водоема составляет 2 800 квадратных метров. У берега работы проводятся вручную, а остальная часть очищается механическим способом.

Шувалов поинтересовался, как утилизируется поднятый мусор и будет ли после завершения работ благоустроен берег. Святослав Дворников, начальник отдела экологии администрации округа, ответил: «Мусор здесь в основном представлен бутылками — как пластиковыми, так и стеклянными, а также другим бытовым мусором. Все это вывозится для утилизации в установленном порядке. После завершения работ берег будет выровнен и засеян травой».

Жители обратились к врип главы с просьбой создать возле пруда пляжную зону, отсыпанную песком. Михаил Шувалов поручил оказать содействие в реализации этой инициативы.

Пожилая жительница деревни также попросила привести в порядок дорогу от пруда к дому № 11. Михаил Николаевич поручил своему заместителю Сергею Лопатникову включить эту дорогу в план работ на следующий год.

«В Дмитровском округе более 450 прудов, и их содержание в надлежащем виде имеет важное значение для сохранения природы и экологии. Забота о природе — это проявление нашей ответственности перед будущими поколениями. Мы стремимся сохранить и приумножить природное богатство Дмитровского края, и каждый очищенный водоем — это шаг к достижению этой цели», — подчеркнул Шувалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.