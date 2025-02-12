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Гладков: дрон ВСУ ранил семейную пару на трассе в Белгородской области

Украинские боевики вновь нанесли удары беспилотниками по населенным пунктам в Белгородской области. Ранена семейная пара, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Волоконовском районе на участке автомобильной дороги Погромец – Коновалово – Давыдкин на едущую легковушку украинские боевики скинули взрывное устройство. В машине находилась семейная пара, мужчина и женщина получили ранения.

Под обстрел противника попало село Тишанка Волоконовского района. Получили повреждения фасад, ворота частного дома. Были задеты линии электро- и газоснабжения.

В городе Грайворон беспилотник противника нанес удар по многоквартирному дому. Там повредились кровля, фасад, остекление и балкон.

Два раза был обстрелян поселок Октябрьский Белгородского района. Противник нанес удар по зданию социального объекта. Повреждены стекла в одной из квартир в многоэтажном доме.

Ранее мирный житель Белгородской области погиб от очередной атаки ВСУ. Боевики нанесли удар по частному автомобилю в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа.