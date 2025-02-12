Мирный житель Белгородской области погиб от очередной атаки ВСУ

сегодня в 14:55

Гладков сообщил о гибели мирного жителя в ходе атаки со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова атаковали Белгородскую область. Противник ударил по частному автомобилю в селе Мокрая Орловка Грайворонского округа и убил женщину, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

«Нет слов, которые могли бы утешить родных и близких в таком горе… От всех жителей области выражаю самые искренние соболезнования», — написал Гладков.

Губернатор уточнил, что женщина находилась внутри автомобиля, когда по нему ударил украинский беспилотник.

Ранее сообщалось, что российские военные сбили два вражеских дрона над Белгородской областью. Беспилотники ликвидировали силами ПВО.