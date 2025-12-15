Киев планирует масштабное контрнаступление на Купянск в Харьковской области. Он собирает на этом направлении не только бойцов ВСУ, но и бывших осужденных, а также наемников из Бразилии, сообщает SHOT .

Украинское командование хочет собрать 2500 бойцов минимум из 3 разных подразделений ВСУ для штурма Купянска. По предварительным данным, киевский режим формирует на этом направлении полк из бойцов 2-го корпуса «Хартия», наемников из Бразилии, а также участников батальона «Шквал», который укомплектован преимущественно бывшими заключенными.

В частности, в «Шквале» состоят люди, которые отбывали наказание в ИК-100 и ИК-43 Харьковской области. Обычно в этих колониях сидят осужденные за убийства, члены ОПГ, воры в законе. Предварительно, оттуда рекрутировали почти всех осужденных.

Ранее ВС РФ атаковали место дислокации бразильских наемников в районе сел Соболевка и Мировое (Московка). После этого украинские войска подтянули сюда еще наемников, их численность теперь может составлять до 1 тыс. человек.

20 ноября начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину об успешном освобождении Купянска. За время боев за город погибли около 3,2 тыс. солдат украинской армии.

