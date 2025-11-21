Более 3 тыс украинских военных погибли в ходе боев за Купянск

Около 3,2 тыс. солдат украинской армии погибли за время боев за Купянск, еще около 6,5 тыс. человек остаются заблокированными в районе Купянска-Узлового, сообщает SHOT .

Ранее главе государства Владимиру Путину доложили об успешном освобождении Купянска. Это сделали соединения группировки «Запад».

В ходе боев за Купянск из рядов противника дезертировало примерно 1,5 тыс. военных и еще 400 человек попало в плен. Погибло почти 3,2 тыс. солдат, многие оставались на поле без возможности получить помощь от украинских эвакуационных групп из-за большой активности БПЛА.

Источник рассказал, что на убой в город командование ВСУ отправило рекордное количество мобилизованных. Все они погибли, не имея опыта штурмовать позиции на фронтах.

Сейчас противник находится в населенных пунктах Ковшаровка, Новоосиново, Глушковка, Колесниковка. Украина пыталась создать блокаду, чтобы сдерживать наступление российских военных на этом направлении, но операция провалилась из-за большого числа погибших и раненых.

