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Экипаж вертолета Ка-52М в составе смешанной тактической группы ударом авиаракет уничтожил личный состав и бронетехнику Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области, сообщает РИА Новости .

Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение всех вражеских целей.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа 2024 года. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее стало известно, что ВС РФ нанесли по Украине 28 групповых ударов за неделю. В результате была поражена военная инфраструктура противника.