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Россия нанесла 28 групповых ударов по военной инфраструктуре Украины за неделю

ВС РФ нанесли по Украине 28 групповых ударов за неделю. В результате была поражена военная инфраструктура противника, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Удары наносились с 4 по 10 января. Они пришлись по складам вооружения, военным аэродромам, местам хранения БПЛА, цехам сборки. Кроме того, российские войска поразили пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.

Удары по целям наносились с помощью высокоточного оружия и беспилотников.

Ранее стало известно, что ВС РФ нанесли комплексный удар по 147 районам в зоне СВО. Также российские средства ПВО уничтожили 6 снарядов РСЗО HIMARS и ликвидировали 105 БПЛА самолетного типа.