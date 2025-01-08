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Минобороны: авиация и беспилотники ВС РФ нанесли удары по 147 районам зоны СВО

Российские войска нанесли комплексный удар по украинским боевикам. Использовалась авиация, ударные беспилотники, ракеты и артиллерия, сообщает Минобороны РФ.

Солдаты ВС России нанесли удары по военным аэродромам, месту сбора и хранения беспилотников, скоплениям солдат и техники украинских боевиков. Атаки совершались в 147 районах.

Средства ПВО РФ уничтожили шесть снарядов РСЗО HIMARS. Также ликвидированы 105 БПЛА самолетного типа.

С начала СВО российские солдаты вывели из строя 652 самолета, 39,7 тыс. БПЛА, 590 ЗРК, 20,2 тыс. танков, 20,2 тыс. артиллерийских орудий и минометов, а также другую технику ВСУ.

Ранее Минобороны РФ отчиталось, что средства ПВО сбили 32 беспилотника противника над Россией.