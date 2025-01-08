Минобороны РФ: за ночь средства ПВО уничтожили 32 БПЛА ВСУ над Россией
Ночью украинские боевики вновь попытались нанести удары по территории России с помощью беспилотников. Средства ПВО ВС РФ отразили атаку, сообщает Минобороны.
Российские войска сбили 32 БПЛА противника. 11 беспилотников ликвидировали под Саратовом.
По четыре БПЛА сбили над Курской и Ростовской, по три над Белгородской и Брянской областями. Два уничтожили в Краснодарском крае, один в Волгоградской области, еще четыре над Азовским морем.
Ранее сообщалось, что в Энгельсе Саратовской области начался пожар на нефтебазе после удара беспилотника.