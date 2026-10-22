В Балашихе откроют дошкольное отделение школы №6 после капремонта

Дошкольное отделение школы №6 в микрорайоне Саввино в Балашихе планируют открыть в ноябре 2026 года после комплексного капитального ремонта, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Балашихе завершили комплексный капитальный ремонт здания дошкольного отделения школы №6 по адресу: микрорайон Саввино, улица 1 Мая, дом 6. Сейчас на объекте налаживают инженерные системы, собирают и расставляют мебель.

«На объекте строителями ведутся пусконаладочные работы, сборка и расстановка мебели», — сообщил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

Площадь здания составляет 1216,3 кв. м. В ходе капремонта полностью заменили системы отопления, вентиляции и канализации, установили новое сантехническое оборудование. Строители обновили фасад и кровлю, обустроили входную группу, отремонтировали все внутренние помещения и модернизировали пищеблок.

Детский сад укомплектовали новой мебелью и современным оборудованием. Прилегающую территорию благоустроили. Открытие запланировано на ноябрь 2026 года.

Инициативы по нацпроекту «Семья» помогают родителям чувствовать себя увереннее и строить планы на будущее. Разработана комплексная система помощи. Например, многодетные родители могут рассчитывать на льготы при оплате ЖКХ, бесплатное питание в школах, проезд, посещение спортивных и культурных учреждений, а также федеральные и региональные выплаты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.