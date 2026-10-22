В храме Котельников 4 ноября пройдет литургия в честь Казанской иконы

В День народного единства и престольный праздник Казанской иконы Божией Матери 4 ноября в храме Казанской иконы Божией Матери городского округа Котельники пройдет Божественная литургия. Богослужение состоится по адресу: ул. М. Колхозная, д. 62а, начало в 9:00, сообщила пресс-служба администрации городского округа Котельники.

Праздник Казанской иконы Божией Матери тесно связан с нашей историей: именно этому образу молилось народное ополчение Минина и Пожарского перед освобождением Москвы от польско-литовских интервентов в 1612 году.

Казанская икона Божией Матери также является главной святыней Казанского храма в Котельниках, основанного в 1675 году царем Алексеем Михайловичем. Написанная мастерами Оружейной Палаты, она была преподнесена в дар храму в день его освящения в 1685 году.

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