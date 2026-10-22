Минэкологии Подмосковья пригласило молодых экологов на федеральный конкурс

Молодые экологи могут подать заявки на Всероссийскую премию «Время молодых» до 15 ноября. Для экологических проектов и инициатив предусмотрена номинация «Молодой эколог», сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Начался прием заявок на Всероссийскую премию молодежных достижений «Время молодых». Росмолодежь учредила ее пять лет назад для тех, кто создает возможности для молодежи и развивает социально значимые проекты. В номинации «Молодой эколог» могут участвовать проекты и инициативы молодых людей.

Лауреаты получат признание, экспертное и ресурсное сопровождение проектов, а также информационную поддержку. Заявки принимают на платформе ФГАИС «Молодежь России». Участнику необходимо представить один ключевой проект, показать его результаты в цифрах, приложить портфолио и записать видеовизитку продолжительностью до одной минуты. Отдельно приветствуются проекты с использованием искусственного интеллекта и новых технологий.

Прием заявок продлится до 15 ноября. Торжественная церемония подведения итогов состоится 19 декабря. Подробности об участии — на сайте время-молодых.рф.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.