В Ленинском округе будут выпускать до 7 тыс учебных роботов в год

Компания «Русский робот» после запуска производства в индустриальном парке «Титан» в Ленинском округе увеличит мощности до 7 тыс. учебных роботов в год. Об этом на форуме «Технологичный бизнес как драйвер развития экономики» рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

По словам Екатерины Зиновьевой, в новый индустриальный парк «Титан» привлекли семь компаний, которые разрабатывают и производят робототехнику. Среди них — «Русский робот», выпускающий промышленных роботов и учебные модели для образовательных учреждений. Новая площадка позволит компании увеличить мощности по выпуску учебных роботов до 7 тыс. единиц в год.

Компания представила серийную учебную модель на выставке технологических достижений в рамках форума. Ее серийное производство началось в 2026 году.

Учебные роботы полностью копируют промышленные машины предприятия: в них используются те же узлы, элементы и программное обеспечение. На моделях можно изучать принципы робототехники и возможности машин, учиться писать программы уже с 5–6 классов.

«В отличие от полноценных моделей промышленных роботов, на которых сегодня в основном готовят студентов в колледжах, наши модели мы можем поставлять уже в школы. Это небольшое по размеру и относительно недорогое оборудование, которым можно оснастить школьные классы», — отметила директор ООО «Русский робот» Алиса Сотникова.

Она также подчеркнула ремонтопригодность робота: комплектующие недорогие, их легко заменить. Оборудование поставляется с дидактическими материалами, разработанными совместно со специалистами компании. Для учителей создана система контроля активности и состояния роботов в реальном времени. Она позволяет проверять выполнение заданий и удаленно включать и выключать оборудование в классе.

Модели компании включены в реестр российской промышленной продукции Минпромторга России. Это подтверждает отечественное производство и открывает предприятиям доступ к мерам господдержки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже открыли и планируются к запуску различные автоматизированные склады.

«Могу сказать, что на сегодня у нас четыре ведущие компании по робототехнике — это пока не гуманоиды, нам гуманоиды, может быть, и пока не к спеху: есть с кем пообщаться и дома, и на работе. А вот автоматизированные системы — мы их уже видим и в Раменском, и в Электростали, и в Ленинском, и, наверное, в любом другом городском округе. Огромное количество мигрантов используется в логистическом бизнесе, распредцентры. <…> В Подольске мы открыли автоматизированный склад», — рассказал Воробьев.