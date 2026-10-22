Заметили пограничники: туристку не выпустили из РФ из-за ошибки в паспорте

Жительница Краснодара Анастасия поделилась в социальных сетях историей о том, как ее подругу не выпустили за границу на паспортном контроле из-за предполагаемой технической ошибки МВД при изготовлении загранпаспорта. Компания из шести человек, проживающих в Краснодаре, запланировала совместный отдых в Турции, заранее выкупив авиабилеты, забронировав отели и составив подробный маршрут поездки.

Вылет был назначен из аэропорта города Сочи, куда туристы прибыли заранее. Пять человек успешно прошли паспортный контроль, однако шестую девушку пограничники увели в отдельное помещение для углубленной проверки. Вскоре туристка в слезах позвонила друзьям и сообщила, что ее не выпускают из страны, а по факту использования недействительного документа завели административное дело.

Компания была вынуждена улететь на курорт без нее. Оставшаяся в аэропорту девушка вернулась домой на поезде.

Как выяснилось позже, при оформлении заграничного паспорта в отделе по вопросам миграции МВД, предположительно, допустили технический брак. Имя, фамилия и срок действия были указаны верно, однако принтер не пропечатал одну из нижних машиночитаемых строк с закодированными данными владельца. Из-за этого документ признали недействительным непосредственно при пересечении государственной границы.

При этом пограничники рекомендовали пострадавшей обратиться с иском в суд к ведомству для взыскания убытков за сорванный тур.

На следующий день после возвращения девушка обратилась в территориальное подразделение МВД, где ей выдавали документ. Сотрудники признали собственную ошибку, аннулировали административное дело и изготовили новый корректный загранпаспорт всего за пару часов.

Туристка приобрела авиабилет на следующий день и благополучно прилетела к друзьям в Турцию. Ведомство полностью компенсировало гражданке финансовые потери за пропущенные дни отдыха.

Блогер призвала путешественников тщательно проверять при получении документов не только правильность написания личных данных, но и нижние строки с кодом.

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