В Подмосковье запустили проект «Безопасный маршрут» для младших школьников

С 22 октября по 5 ноября в Московской области проходит образовательный проект «Безопасный маршрут». Учащиеся начальных классов с помощью дидактических наборов «Дом-Школа-Дом» моделируют свой ежедневный путь от дома до школы и обратно, находят на нем опасные места и учатся их обходить. Организаторы — Госавтоинспекция Московской области и представители социального проекта «Лаборатория дорожной культуры Урбантех». Наборы разработаны при участии Минтранса Подмосковья, сообщила пресс-служба Управления Госавтоинспекции по Московской области.

Первые уроки прошли в Коломне. Ученики третьих классов МБОУ СОШ № 15 с помощью наклеек «построили» свою реальную улицу: проезжую часть, тротуары, переходы, светофоры, остановки и дорожные знаки. Затем вместе с педагогами и сотрудниками Госавтоинспекции они отметили потенциально опасные участки и выбрали самый безопасный вариант пути.

Набор «Дом-Школа-Дом» включает поле для моделирования маршрута, наклейки с элементами инфраструктуры, дорожные знаки, памятку с правилами, а также световозвращающую наклейку-стикер.

Особое внимание уделяется осеннему периоду, когда световой день становится короче, погода ухудшается, а риски для юных пешеходов возрастают. Использование световозвращающих элементов и заранее продуманный маршрут помогают снизить вероятность ДТП. Набор полезен и родителям: можно разобрать с ребенком дорогу от дома до школы и закрепить ее на прогулке.

Скоро к проекту присоединятся коллеги из Отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Ногинское» и отдела Госавтоинспекции УМВД России «Дмитровское».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.