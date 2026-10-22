Фермерам Подмосковья передали в аренду более 3 тыс га сельхозземель

Фермерские хозяйства Подмосковья за три квартала 2026 года получили в аренду 148 участков общей площадью более 3080,6 га в 27 округах, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Фермерам предоставили сельхозземли, принадлежащие Московской области, а также участки, государственная собственность на которые не разграничена.

«Получение земли на льготных условиях позволяет фермерам создавать новые хозяйства, расширять действующие производства и, что особенно ценно, вводить в сельскохозяйственный оборот неиспользуемые земельные участки», — рассказал министр имущественных отношений Московской области Алексей Натаров.

По его словам, эта работа также расширяет ассортимент и доступность продукции и способствует созданию рабочих мест.

Хозяйство в Рузском округе планирует использовать 10 га для выращивания зерновых на корм и строительства кормохранилища. На ферме около 100 животных — овцы цигайской и остфризской пород, козы зааненской и альпийской пород.

Ферма, давно работающая в Луховицах, получила 3 га для содержания и выпаса скота. Здесь около 10 голов крупного рогатого скота голштинской и швицкой пород, отличающихся высокой молочной продуктивностью. Животные находятся на свободном выгуле.

Егорьевская «Ферма с поля» семьи Хлопотенко получила более 86 га: 16 га в Шатуре — для органической кормовой базы и питомника растений, 70 га в Орехово-Зуевском округе — для птицеводства и животноводства. Хозяйство использует собственные и арендованные земли. На ферме в Егорьевске на свободном выгуле содержатся козы, якутские коровы, куры, утки, гуси, американские индейки и дикие перепелки.

Государственные и муниципальные сельхозземли могут предоставляться фермерским хозяйствам в аренду на срок до пяти лет. Через три года после заключения договора арендатор вправе оформить участок в собственность, если использовал его по назначению. Заявление на аренду без торгов можно подать на региональном портале госуслуг.

Чтобы на полках магазинов всегда были качественные продукты, по нацпроекту «Продовольственная безопасность» поддерживают развитие отечественного агропромышленного комплекса. Большое внимание уделяют кадрам: в отрасль активно привлекают молодежь и поощряют специалистов, вовлеченных в реализацию ключевых проектов АПК: для них предусмотрены дополнительные выплаты и помощь с приобретением жилья.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.